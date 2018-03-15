События Гражданской войны и в частности все, что связано с интервенцией, довольно активно снимали как фотографы и операторы Красной армии, так и Белого движения.

Не отставали и сами интервенты. Однако многое из того, что было зафиксировано, вывозилось вместе с выводом войск за рубеж и теперь находится на хранении в Имперском военном музее Великобритании, национальном архиве США, архиве Министерства обороны Франции, федеральном архиве Германии и других зарубежных архивохранилищах. И тем не менее собрание Российского государственного архива кинофотодокументов является одним из крупнейших архивохранилищ визуальных источников, посвященных Гражданской войне, - это оригинальные фотонегативы на стекле и пленке, фотоальбомы, а также коллекция подлинных фотоотпечатков.

Иностранная интервенция в регионах Сибири и Дальнего Востока оказалась представлена шире всего - в объектив попали войска Великобритании, США, Италии, Франции и Японии. Правда, съемки боевых действий практически нет, зато много военных парадов, тыловой жизни, армейского быта.

В РГАКФД долгие годы велась комплексная обработка кинофотодокументов данного периода, однако атрибутирование было затруднено из-за неудовлетворительного состояния пленок и разрозненного хранения. К сожалению, большой массив кинофотодокументов по-прежнему не имеет авторства, часто отсутствуют и конкретные время и место съемки.