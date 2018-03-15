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15.03.2018 11:09
Рубрика: Экономика

Росавиация рассказала о ситуации в аэропортах в связи со снегопадом

Текст: Татьяна Шадрина

Длительных и массовых задержек рейсов в Московском авиаузле (МАУ) нет. Можно сказать, что воздушные гавани работают в штатном режиме, отметили в Росавиации. Уходов на запасные аэродромы или отмены рейсов из-за погодных условий в МАУ нет.

Из-за снегопада метро Москвы перешло на усиленный режим работы

Конечно, наземным службам приходится чаще чистить снег, обрабатывать борта противогололедной жидкостью, что как раз и приводит к небольшим задержкам вылета. Поэтому картина, которую показывает сервис "Яндекс. Расписания" не очень радужная. Так в московских аэропортах задержаны 32 рейса, еще шесть отменены. Но нужно иметь виду, что есть рейсы, которые выполняются одной авиакомпанией, а на табло стоит сразу четыре перевозчика и сервис считает, что задержано четыре, а не один рейс.

По данным сервиса, утром 18 рейсов задержано в Шереметьево, 14 - в Домодедово. В аэропорту Внуково нет пока ни задержанных, ни отмененных рейсов.

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