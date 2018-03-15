Российское посольство в Лондоне предрекло проблемы с выдачей виз

Проблемы с выдачей виз подданным Великобритании, вызванные высылкой российских дипломатов из королевства, будут усугубляться. Об этом РИА Новости заявил представитель посольства России в Лондоне.

Он объяснил это тем, что британские власти не позволяют направить на консульскую помощь сотрудников из РФ, не выдавая им визы.

"Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации, - сказал собеседник агентства. - Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы".

Представитель посольства пояснил, что цель этих действий - затруднить работу консульского отдела. "Но нужно понимать, что для посольства приоритет - обслуживание российских граждан", - подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду объявила о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Такое решение принято в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон утверждает, что к произошедшему причастна Москва. В МИД РФ ранее заявили, что Россия не имеет никакого отношения к инциденту, а Британия пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность.