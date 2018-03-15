Ситуация в российско-британских отношениях не отражается на предвыборной кампании

Ситуация в российско-британских отношениях не влияет на президентскую кампанию в России. Об этом заявили в Кремле. "Это никак не отражается", - ответил на вопрос одного из иностранных журналистов на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Предвыборная кампания идет своим ходом, и, естественно, она является приоритетной", - заявил Песков.

"Мы настаиваем на том, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему в Великобритании. И, конечно, для нас сейчас главное - это внутренние дела. Неоднократно и сам президент говорил о том, что для него безусловный приоритет - внутрироссийские дела и все то, что необходимо делать постоянно для повышения уровня жизни граждан", - заключил пресс-секретарь главы государства.