Столтенберг: НАТО не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией

Организация Североатлантического договора против развязывания новой "холодной войны" и не даст втянуть себя в гонку вооружений с Россией. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не хотим новой холодной войны и гонки вооружений. В гонке вооружений нет победителя, она дорогостоящая, рискованная и ни в чьих интересах", - цитирует ТАСС выступление генсека в Брюсселе.

В докладе Столтенберга также отмечается, что НАТО привержена соблюдению всех договоров по контролю вооружений, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Альянс "не представляет угрозы ни для одной страны", подчеркивается в документе.

"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, и мы привержены диалогу, чтобы четко доносить нашу позицию, снижать риски и повышать транспарентность", - подчеркивается в докладе.

В документе напоминается, что в 2017 году Совет Россия-НАТО провел три заседания.

"Диалог идет непросто, но, когда напряженность высока, это еще более важно говорить друг с другом. Наша политика в отношении России последовательна: сильная оборона и сдерживание, совмещенные с осмысленным диалогом", - отмечается в докладе генерального секретаря НАТО.