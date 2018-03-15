Транспортники Латвии нашли возможность "заработать" на России

В транспортном секторе Латвии формируется новое направление, ориентированное на обеспечение грузоперевозок из третьих стран в Россию, сообщает Sputnik Latvia со ссылкой на дочернее предприятие Латвийской железной дороги LDz Loģistika.

По данным компании, после потери значительного объема транзита грузов из России в Европу, Латвия пытается наладить грузоперевозки в российском направлении. Так, в 2018 году в латвийские порты уже зашли два судна из Южной Африки, одно из которых доставило 60 тысяч тонн марганцевой руды российским предприятиям. В общей сложности в текущем году в Россию может быть доставлено 450 тысяч тонн марганцевой руды.

Латвийские специалисты усматривают в этом новую тенденцию для логистического сектора страны. Однако председатель правления LDZ Loģistika Гундарс Аболс признает, что объемы грузов, следующих с запада на восток, ниже следующих в обратном направлении.

"Хотя объемы грузов, следующих с запада на восток, еще несравнимы с теми, что транспортируются в обратном направлении, мы можем наблюдать за формированием транзитного пути в направлении запад - восток. Развитие этого направления означает для логистического сектора Латвии диверсификацию транспортных потоков и уменьшение зависимости от транспортировки энергоресурсов", - считает Аболс.