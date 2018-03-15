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15.03.2018 18:22
Рубрика: В мире

В Берлине будет создан центр по борьбе с терроризмом

Текст: Анна Розэ (Берлин)

Теракт на рождественском базаре в центре Берлина, устроенный выходцем из Туниса Анисом Амри 19 декабря 2016 года, стал переломным моментом в истории немецких спецслужб. Для более эффективной организации антитеррористической борьбы сенат земли Берлин запланировал сконцентрировать элиту спецслужб в едином центре. Об этом сообщают газета Berliner Morgenpost и телеканал RBB.

В новом здании в центре Берлина с января 2020 года будут размещены 1 200 полицейских, которые будут работать над выявлением и преследованием подозреваемых в терроризме. Причиной принятия такого решения стала критика работы спецслужб, упустивших Аниса Амри и вовремя не сумевших предотвратить теракт.

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Упущения были совершены властями различных федеральных земель. Однако самые серьезные ошибки вменяются в вину сотрудникам ведомства по борьбе с уголовными преступлениями земли Берлин, неверно оценившими степень исходившей от Амри опасности. Как показали проведенные парламентом столицы расследования, одной из проблем был недостаток общения и прямой связи внутри различных отделений полиции и спецорганов Берлина. До настоящего момента они рассредоточены в трех точках.

Берлинский сенат собирается вложить в аренду помещений и модернизацию нового центра 125 миллионов евро. Специально обученные полицейские будут работать в историческом здании бывшего "центрального почтового ведомства рейха" в районе Темпельхоф. Там же будут размещаться оперативные силы спецназа полиции. Предполагается, что таким образом улучшится координация работы по предотвращению терактов между различными подразделениями спецорганов.

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