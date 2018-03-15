Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым началось в Москве. Оно проходит в МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого был Табаков.

Театр с самого утра открыт для посещения, однако люди начали приходить к зданию МХТ еще до открытия. Желающие проститься с актером и режиссером несут цветы - букеты и венки.

Гроб установлен на основной сцене МХТ. Как сообщает РИА Новости, на заднике сцены на экране демонстрируются кадры с Олегом Табаковым.

По данным ТАСС, гражданская панихида начнется в 12.00 и продлится до 13.00.

Сегодня Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с Ильей Глазуновым, Владимиром Зельдиным и Леонидом Броневым.

Напомним, Олег Павлович Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Табаков сыграл десятки ролей в кино и театре, озвучил популярные детские мультфильмы. Среди его самых известных картин - "Семнадцать мгновений весны", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Человек с бульвара Капуцинов", "Война и мир", "Сирота казанская" и многие другие. Его голосом говорит кот Матроскин из серии мультфильмов про Простоквашино.