В России вышел первый переведенный на русский роман Мег Вулицер

Исключительные. Мег Вулицер. - М.: Livebook

1974 год. Итан, Джули, Эш, Гудмен, Джона и Кэти знакомятся в летнем творческом лагере "Лесной дух". Им по 15 лет, они мнят себя творцами и уверены в собственном таланте и возможности реализовать его в дальнейшем. За подростковой болтовней эта шестерка провозглашает себя "исключительными". В последующие несколько десятков лет кому-то из них доведется пройти через тернии к звездам, а кому-то - не оправдать даже собственных ожиданий. Американский роман длиною в жизнь на фоне исторических перемен.

Помимо вечных вопросов в этой пухлой книге - все проблемы и страхи современного человека. Фото: Livebook

Правильный невзрачный Итан Фигмен станет известным мультипликатором, создав сериал под названием "Фигляндия" (нечто вроде "Симпсонов"). Красотка Эш Вульф реализуется на театральных подмостках и выйдет замуж за Итана. Джона Бэй, испытав сильнейшую травму в подростковом возрасте, решит похоронить свои способности: "У него был настоящий талант, но что такое талант без уверенности, самообладания, "овладения", как это называли - напыщенно, но, может быть, и точно". Простушка Джули Хэндлер окажется самой заурядной из всех, но друг из нее выйдет что надо. Лентяй Гудмен Вульф, совершив ошибку, перечеркнет всю свою жизнь. Кэти Киплинджер найдет силы реализоваться, но не в том, о чем мечтала девчонкой.

"Исключительные" - первый переведенный на русский роман американки Мег Вулицер, хотя всего их у нее уже пятнадцать. На родине писательницу принято сравнивать с Джонатаном Франзеном, но это, конечно, с большой натяжкой.

Как жить, если самый талантливый и успешный не ты? Как дружить, если зависть застилает глаза? Как осознать, что любить и не быть вместе - это необъяснимо, но в порядке вещей в этом мире? По сути - ответ на эти вопросы один: принять себя таким, какой ты есть, и окружающий мир тоже. Другого рецепта никто не даст. Вулицер не исключение.

Помимо вечных вопросов в эту пухлую книгу на 700 страниц автор умудрилась втиснуть практически все актуальные проблемы и страхи современного человека. Начиная с того, что богатые тоже плачут, как и те, кто живет по средствам, заканчивая одиночеством человека с нетрадиционной ориентацией и проблемами ребенка-аутиста. И, разбросав по всей этой романной жизни еще и изнасилование, наркотики, секты, теракты, депрессии, онкологию (список можно продолжить).

И вроде все хорошо в "Исключительных": поднятые темы, мастерски прописанные характеры героев, атмосфера времени, ироничность. Но смаковать этот увесистый том не хочется. Ближе к середине ощущается вялость повествования, затянутость. То ли от того, что ты уже догадываешься, чем дело кончится, то ли потому, что где-то глубоко мы и так понимаем: все герои здесь, как и все люди, по-своему исключительные. Просто некоторые талантливы в ремесле, а кто-то просто умеет дружить, находить нужные слова поддержки, любить и делать счастливыми окружающих. А это, кто бы что ни говорил, тоже талант. Но от этого осознания не легче. Волшебных таблеток для "принятия себя таким, какой ты есть" никто не изобрел.

"Каждый хочет быть особенным. Но черт возьми, разве это главное? Большинство людей не обладают талантами. И что им теперь делать - убиться?" - вопрошает один из героев книги. Нет. По Вулицер - просто прожить жизнь, ловя на ходу моменты счастья, ловко лавируя между невзгодами.