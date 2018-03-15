Вышел трейлер психоделического хиппи-фильма с Нилом Янгом

Вышел трейлер угловатой мистической хиппи-сказки Paradox с Нилом Янгом.

Режиссером и сценаристом картины выступила актриса Дэрил Ханна (одноглазая Элли Драйвер в дилогии "Убить Билла", "Уолл-стрит", "Всплеск", "Стальные магнолии").

В режиссерском багаже Ханны уже лежит короткий метр "Последний ужин" (1993), который выиграл главный приз на Берлинском кинофестивале, и документальная лента Strip Notes (2002).

В фильме также снимутся Лукас Нельсон, Мика Нельсон, Уилли Нельсон, Кори МакКормик и другие.

За музыкальную составляющую этой смеси фантазии и музыкальной поэмы о романтичной свободе отвечает, разумеется, сам Янг вместе с командой Promise of the Real.

Сюжет повествует о компании бандитов с прозвищами в духе 60-х - Человек в черной шляпе (Янг), Наполовину ребенок (Мика Нельсон) и Тюремный срок (Лукас Нельсон).

Они скрываются в горах и попутно разыскивают припрятанные здесь сокровища. Преступники с байроническими сердцами ожидают полнолуния, чтобы пробудить магию своей музыки и заставить духов танцевать.

За производство ковбойского психоделического трип-мокьюментари отвечает всемогущий Netflix. Картина выйдет 23 марта.