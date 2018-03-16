Александр Головин признан игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал игроком недели в Лиге Европы по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). За россиянина отдали свой голос 89 процентов респондентов. Это рекордный показатель в этом сезоне.

Второе место занял форвард мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес (8 процентов), третье - бразильский полузащитник "Лацио" Лукас Лейва (2 процента), ну а замкнул первую четверку нападающий чешской "Виктории Пльзень" Марек Бакош (1 процент).

Напомним, Головин открыл счет в ответном матче 1/8 финала в гостях с "Лионом" роскошным ударом в девятку. Его гол помог армейцам одолеть французов (3:2) и пробиться в четвертьфинал после поражения в первой игре (0:1). В следующей стадии ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом". К слову, минувшим летом сообщалось об интересе "канониров" к Головину.