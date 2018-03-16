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Бондарчук назвал бюджет и дату премьеры "Притяжения 2"

Новость 16.03.2018, 16:00 | Текст: Олег Усков

Отечественный режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук сообщил, что сиквел его фантастико-лирического блокбастера "Притяжение" зрители смогут увидеть 26 декабря 2019 года.

Как передает слова кинематографиста РИА Новости, сценарий продолжения сейчас "в стадии написания".

При этом назван и весьма впечатляющий бюджет - восемьсот миллионов рублей: 650 миллионов - непосредственно на картину, плюс 150 миллионов - на маркетинг ленты.

Фото: kinopoisk.ru
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"Это вдвое больше, чем первая часть, так как значительная часть бюджета уйдет на спецэффекты, картина будет масштабнее", - заверил Бондарчук на презентации проектов в Фонде кино.

Напомним. "Притяжение" вышло в прошлом году и при бюджете в 380 миллионов (с маркетингом - 520) собрало в прокате 1 073 381 680 рублей. Картину закупили более семидесяти стран.

По сюжету фильма военные сбивают красиво вертящийся инопланетный старшип, который эффектно падает на московское Чертаново, убив 232 человека.

После из корабля выходит высокоразвитый и духовный пришелец Харитон (Риналь Мухаметов) - с печальными и романтическими последствиями.

В картине снялись Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш.

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