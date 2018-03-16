Из комикса про сложную жизнь "пятого битла" сделают телесериал

Симпатичнейший и обласканный поклонниками и специалистами комикс компании Dark Horse "Пятый битл: История Брайана Эпстайна" (The Fifth Beatle: The Brian Epstein Story) все-таки станет сериалом. Проект на какое-то время подзавис было, но, как выясняется, не сгинул - ко всеобщей радости.
Universal Cable Productions и Sonar Entertainment уже приступили к работе над шоу - для канала Bravo.
Автор первоисточника Вивек Тивари пишет сценарий. Он же берет на себя функционал исполнительного продюсера в содружестве с Леопольдо Гоутом, заверил Deadline.
Графическая новелла, опубликованная в 2013 году, "исследует сложную личную жизнь легендарного менеджера "Битлз" Брайана Эпстайна, который помог отправиться группе к международной славе и прослыл как "пятый битл".
В то время как самого Брайана преследовали разного рода противоестественные наклонности и нездоровые увлечения веществами.
Что особо ценно, создатели получили доступ к каталогу песен Леннона и МакКартни.
Сериал так и будет называться - "Пятый битл" (The Fifth Beatle). Ожидается ограниченное шоу на один сезон.
По срокам и касту данных пока нет.
Ранее мы писали о слухах, что на роль Эпстайна могут взять Бенедикта Камбербэтча.
The @DarkHorseComics graphic novel "The Fifth Beatle" about #TheBeatles' manager Brian Epstein will be adapted into a limited series for @Bravotv https://t.co/4Wlf43HFR9 pic.twitter.com/d1q1nn4Q83— Tracking Board (@MyTrackingBoard) 12 марта 2018 г.