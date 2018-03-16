Китайский беспилотный танк впервые попал на видео

В сети появились кадры показательных испытаний китайского беспилотного танка, созданного на платформе танка Type 59 (облегченной версии советского танка Т-54). Об этом сообщает китайское онлайн-издание Sohu.

Как сообщает информагентство, съемки производились в "Лаборатории беспилотных боевых систем Народно-освободительной армии Китая". На фотографиях и видео демонстрируется вождение беспилотного танка оператором, который находится вне бронемашины - за переносным пунктом управления. Судя по антеннам, управление техникой происходит по цифровому каналу радио связи.

"Это означает, что в НОАК создается трехмерная беспилотная боевая система, включающая беспилотные корабли, дроны и беспилотные боевые машины", - сообщает издание.

Отметим, что танк Type 59 является китайской репликой советского танка Т-54А, который в 1950 годы поставлялся в КНР. Выпускался на заводе Баотоу до 1987 года. В зависимости от модификаций танк имел на вооружении 100-мм или 105-мм гладкоствольную пушку. Вес танка 36 тонн. Экипаж - четыре человека. Скорость - 50 километров в час.

Танк активно использовался в локальных войнах в Африке и во время военного конфликта с Вьетнамом в 1979 году. Всего выпущено более шести тысяч машин. В дальнейшем на базе Type 59 был выпущен новый танк Type 62.