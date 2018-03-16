Косачев: Дело Скрипаля не повлияло на приезд международных наблюдателей

Несколько международных наблюдателей не поедут на выборы президента РФ по техническим причинам, рассказал РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. При этом ни один из них не отказался от своей миссии из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Отказы есть, но технические, связаны с организационными накладками. Со ссылками на Солсбери - ни одного", - цитирует агентство Косачева.

Накануне в Центризбиркоме рассказали, что количество международных наблюдателей на выборах президента России будет рекордным - количество заявок уже превысило полторы тысячи. 18 марта наблюдать за голосованием будут граждане 109 стран, более шестисот человек - по линии ОБСЕ. Также на выборы приедут группы от МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества) и Межпарламентской ассамблеи православия. Завтра Константин Косачев проведет встречу с группой наблюдателей от МПА СНГ.

Также запланированы встречи с наблюдателями - парламентариями из Бельгии, Кипра, Камбоджи, Казахстана, Мексики, Монголии, Парагвая, Сирии, Сербии, ЮАР, Европарламента, Межпарламентского союза.