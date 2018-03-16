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Легендарная Мирей Матье рассказала о своей любви к России

Новость 16.03.2018, 18:22 | Текст: Олег Усков

71-летняя французская певица и актриса Мирей Матье, пользующаяся в нашей стране давней и особой любовью, встретилась вчера, в четверг, со студентами московского Государственного института русского языка имени Пушкина. И пожелала им беречь и защищать родной язык.

Как отмечает РИА Новости, в прошлом году институт наградил легендарную француженку премией за продвижение русского языка.

"Я выступаю по всему миру, пою песни не только на французском языке, но и на русском. Русский язык мне чрезвычайно дорог и приятен. Любите и защищайте русский язык", - сказала артистка студентам. Добавив по-русски: "Я вас люблю".

Фото: kinopoisk.ru
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При этом Матье заметила, что русский язык имеет свой шарм и "хорошо поется". "Он хорош и для грусти, и для радости, и для песен о любви", - цитирует агентство певицу.

В подтверждение своих слов спевшую на русском "Подмосковные вечера".

"Французский народ любит вашу страну, у нас с вами очень большая история", - подытожила Мирей Матье.

Мирей Матье родилась в 1946 году в Авиньоне в семье каменщика, была старшей из четырнадцати братьев и сестер. Жили бедно. В школе была "круглой двоечницей". В тринадцать школу бросила и ушла работать на фабрике.

Первое заметное публичное выступление - 1965 год, национальное телевидение.

На сегодня в репертуаре Матье без малого тысяча (!) песен. Ее пластинки проданы по всему миру тиражом более 130 миллионов экземпляров.

В 1967-м Мирей снялась в камео в драме Сергея Герасимова "Журналист" - с Галиной Польских и Василием Шушкиным. Помимо Матье в картине появляется и Анни Жирардо.

4 ноября 2010 года Дмитрием Медведевым певица была награждена орденом Дружбы.

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Фото: kinopoisk.ru
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