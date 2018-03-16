Меркель рассчитывает на участие России в расследовании по "делу Скрипаля"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что Россия будет участвовать в расследовании инцидента с покушением на Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщила лидер Германии в ходе брифинга в Берлине.

"Я могу только надеяться, что Россия также примет участие в этом расследовании", - приводит слова Меркель РИА Новости.

Канцлер также подчеркнула, что дело будет рассматриваться на Совете ЕС.

Напомним, что за покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Лондон возложил ответственность на Россию, объявив о высылке из страны 23 российских дипломатов. Москва же категорически отрицает свою причастность к происшествию и готова предпринять ответные симметричные действия в отношении Великобритании.