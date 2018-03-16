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16.03.2018 01:32
Рубрика: Спорт

Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Текст: Илья Зубко
По итогам ответных матчей 1/8 финала определились восемь команд, которые продолжат выступление в Лиге Европы. Среди них есть и российский представитель - московский ЦСКА. Своего следующего соперника армейцы узнают уже сегодня.

Команда Виктора Гончаренко пробилась дальше за счет того, что на выезде забила больше мячей - первая игра ЦСКА против "Лиона" в Москве закончилась поражением российского клуба 0:1, а вот на выезде армейцы взяли верх 3:2 и прошли в следующий раунд. Кстати, финал Лиги Европы в этом году пройдет как раз в Лионе, так что у "красно-синих" есть шанс вернуться на "Стад де Люмьер".

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Жеребьевка четвертьфинала состоится в штаб-квартире УЕФА сегодня, 16 марта, в 15:00 по московскому времени. Она будет слепая, и каждый клуб может встретиться с каждым. В списке потенциальных оппонентов ЦСКА значатся обидчики других российских клубов. Это РБ "Лейпциг", который сыграл вничью с "Зенитом" 1:1 в ответном матче, и прошел дальше за счет домашней победы 2:1. А также мадридский "Атлетико", по сумме двух поединков обыгравший "Локомотив" 8:1.

Уверенно прошел в следующую стадию лондонский "Арсенал", дважды обыгравший "Милан" - 2:0 и 3:1. "Ред Булл" из Зальцбурга сенсационно выбил из борьбы дортмундскую "Боруссию" - в гостях австрийцы выиграли 2:1, а затем отстояли дома нулевую ничью. Португальский "Спортинг" в овертайме ответного матча на выезде проиграл чешской "Викторий", но пробился в четвертьфинал за счет гостевого гола. "Марсель" разобрался с "Атлетиком" из Бильбао, ранее выбившим московский "Спартак". Французы сначала выиграли на своем поле 3:1, и затем и на выезде - 2:1. Ну и, наконец, итальянский "Лацио" после результативной домашней ничьей с киевским "Динамо" (2:2) одержал победу в украинской столице со счетом 2:0 и также сыграет в четвертьфинале.

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