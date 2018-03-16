Песков назвал апокалиптическими предположения о новой "холодной войне"

В Кремле не считают, что обострение отношений России с Великобританией и рядом западных стран - это новая "холодная война".

"Вряд ли здесь стоит употреблять такие, скажем так, апокалиптические выражения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Тем более, что рано или поздно британской стороне придется даже своим коллегам, которые в данной ситуации заявили о том, что они солидаризируются с Лондоном, представить какие-то вразумительные доказательства, и рано или поздно нужно будет перевести в режим утвердительных каких-то обвинений, а не неких сослагательных наклонений", - заметил представитель Кремля.

Напомним, что речь идет про инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, вину за который Великобритания безосновательно возлагает на Россию.

"Пока мы этого не видим. Будем смотреть и будем анализировать ситуацию", - заключил Песков.