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16.03.2018 15:57
Рубрика: Общество

Путин не исключил ужесточения наказания за нападения на медработников

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения заявил, что ответственность за нападения на медицинских работников может быть ужесточена. Об этом информирует ТАСС.

"Безопасность медиков, конечно, должна быть обеспечена, а ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам должна усиливаться", - сказал глава государства, говоря о проблеме нападений на медперсонал.

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"Мы посмотрим, как будет работать на практике последние решения (в этой сфере – Прим.ред), если надо - будем ужесточать (ответственность- Прим.ред.)", - подчеркнул Путин.

В январе сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, вводящий административный арест даже за угрозы врачам, то есть без причинения вреда их здоровью. Правда, арест - это самая жесткая мера, предусмотренная документом. Также за безудержное хамство в отношении медработников предлагается штрафовать в размере от 1000 до 2500 рублей.

Ранее Минздрав России за покушение на жизнь медработников предложил наказывать сроком вплоть до пожизненного лишения свободы.

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