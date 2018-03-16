Путин не исключил ужесточения наказания за нападения на медработников

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками сферы здравоохранения заявил, что ответственность за нападения на медицинских работников может быть ужесточена. Об этом информирует ТАСС.

"Безопасность медиков, конечно, должна быть обеспечена, а ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам должна усиливаться", - сказал глава государства, говоря о проблеме нападений на медперсонал.

"Мы посмотрим, как будет работать на практике последние решения (в этой сфере – Прим.ред), если надо - будем ужесточать (ответственность- Прим.ред.)", - подчеркнул Путин.

В январе сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, вводящий административный арест даже за угрозы врачам, то есть без причинения вреда их здоровью. Правда, арест - это самая жесткая мера, предусмотренная документом. Также за безудержное хамство в отношении медработников предлагается штрафовать в размере от 1000 до 2500 рублей.

Ранее Минздрав России за покушение на жизнь медработников предложил наказывать сроком вплоть до пожизненного лишения свободы.