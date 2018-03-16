На Крымском валу в Москве столкнулись четыре машины

На Садовом кольце в Москве образовалась огромная пробка из-за аварии, в которую попали четыре машины.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 13-50 на Крымском валу столкнулись четыре автомобиля: два автомобиля Ford, Mercedes и Mazda. Пострадал один человек.

Машины перегородили полосы и на внутреннем, и на внешнем кольце.

Сейчас машины убраны.

Тем не менее, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сохраняется плотный затор на внутренней стороне кольца от Серебрянической набережной.