Под Москвой разбойник убил подельника во время налета

В Московской области преступник застрелил подельника во время дорожного разбоя.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, преступление было совершено в четверг в Ступинском районе. Недалеко от поселка Малино налетчики обогнали и блокировали машину предпринимателя.

Бизнесмен, которому угрожали пистолетом, вышел из автомобиля, и бандиты забрали из салона 200 тысяч рублей. Потерпевший попытался отстоять свои деньги, тогда вооруженный нападавший начал стрелять. Коммерсант получил ранения, а один из налетчиков погиб. Двое преступников скрылись с деньгами.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Оперативники нашли на месте происшествия пулю и мобильные телефоны. Начался розыск преступников.