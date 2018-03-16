Сильные морозы придут в Москву в выходные

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, что феноменальные морозы, какие бывают в середине марта раз в 18 лет, ожидаются в московском регионе в выходные, температура воздуха опустится до минус 22 градусов.

"В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет до минус 17 - минус 22, днем минус 5 - минус 10. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание", - сказал Тишковец РИА Новости.

Он отметил, что в Москве температура опустится до минус 17 - минус 20 градусов, а в области - до минус 22 градусов.

"Такие январские температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы", - добавил собеседник агентства.