Собянин открыл на Варшавском шоссе новую эстакаду

Новая эстакада через Варшавское шоссе открылась на въезде в Щербинку. По словам мэра Сергея Собянина, сооружение решит важную дорожную проблему Новой Москвы и Южного Бутова.

"Щербинка разрезана крупным шоссе и железнодорожной магистралью, - напомнил Собянин, - поэтому новые автомобильные связки здесь очень нужны. В прошлом году мы запустили эстакаду у станции, теперь открываем новый объект".

Эстакада находится на съезде с Варшавки на улицу Маршала Савицкого. Она позволяет выехать в сторону центра без пробок у железнодорожной станции. По этому сооружению также могут развернуться водители, которые едут по вылетной магистрали в сторону области. Длина эстакады - 606 м, а с учетом подъездов к ней протяженность дорог на развязке превысила километр. Несмотря на этот серьезный объем, строители уложились в полтора года, закончив работы на 8 месяцев раньше срока, сказал глава компании-подрядчика Гай Гадаев.

Возведение эстакады - лишь часть реконструкции Варшавки. Здесь продолжается расширение основного хода и строительство дублера, на пересечении с железнодорожной улицей строится тоннель. Это поможет проще выезжать из Бутова в сторону центра, пробок станет меньше и на дороге в Подольск. После окончания всех работ Варшавка станет свободнее на 37%. Мэр поручил строителям сдать объекты до конца этого года.

С учетом обновления Варшавки общая протяженность новых дорог, путепроводов, тоннелей и эстакад в Москве в этом году составит 115 километров.