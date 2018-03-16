В детской поликлинике Костромы нашли тело фельдшера

В Костроме в детской поликлинике обнаружили тело пятидесятилетней женщины-фельдшера, по факту ЧП началась проверка, сообщает региональное Следственное управление СКР.

По предварительным данным, утром 16 марта 2018 года в помещении детской поликлиники № 3 на улице Водяной в Костроме женщина, работавшая там фельдшером, внезапно почувствовала себя плохо и вскоре скончалась.

- В ходе осмотра места происшествия каких-либо видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, - сообщили в СК.

После гибели медика назначена экспертиза, которая должна установить причину смерти. По данным регионального департамента здравоохранения, фельдшер - одна из самых дефицитных врачебных специальностей в Костромской области.

По данным на 1 марта, в государственных лечебных учреждениях области насчитывалось более 100 вакансий фельдшеров на зарплату от 12 до 16 тысяч рублей в месяц. Всего в костромских больницах и поликлиниках не хватает порядка 300 врачей.