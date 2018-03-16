В Москве появятся новые билетные автоматы

В Москве на остановках наземного транспорта установят дополнительные билетные автоматы. К концу года их количество достигнет 195. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

"Функционал автоматов по продаже билетов позволяет пополнять карту "Тройка”, социальные карты школьника и студента, приобретать билеты "Единый” на одну, две, 20 и 40 поездок, - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов. - Терминалы принимают не только наличные, но и банковские карты, оплатить билеты можно в том числе бесконтактным способом по карте или мобильному телефону с помощью функции NFC".

Новые автоматы будут круглосуточно работать на Садовом кольце, у станций "Китай-город", "Лубянка", "Улица 1905 года" и других.

Сейчас в Москве работает 121 аппарат