Во Владимире сотрудники детсада забыли ребенка на морозе

Прокуратура Владимирской области начала проверку истории с ребенком, забытым на морозе после прогулки в детсаду, сообщает надзорное ведомство региона.

Воспитанник одного из владимирских детсадов около 20 минут стучался в двери садика после того, как воспитатели забыли забрать его с прогулки и оставили одного на 15-градусном морозе.

- Жители соседнего дома заметили ребенка и позвонили руководству садика, после чего воспитатель вышла за мальчиком, - сообщили в прокуратуре.

Происходящее в дошкольном учреждении заснял очевидец и передал запись в СМИ.

Изучив сообщения, прокуратура начала проверку инцидента. Специалистам предстоит выяснить, кто и при каких обстоятельствах оставил ребенка в опасности.