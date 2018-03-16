В Хабаровском крае завели дело о ранении тигрицы

Полицейские района имени Лазо Хабаровского края возбудили уголовное дело по факту огнестрельного ранения самки амурского тигра. Расследование ведется по статье 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ).

Напомним, раненную в заднюю лапу хищницу обнаружили 6 марта в лесном массиве неподалеку от поселка Южный, в трех километрах от трассы Хабаровск - Находка. Специалисты определили, что в зверя стреляли из ружья.

Животное поместили в приморский Центр реабилитации диких зверей и на следующий день прооперировали. 15 марта была проведена повторная операция.

Ветеринары оценивают состояние тигрицы как стабильно тяжелое. По их словам, из-за раздробленной кости она уже не сможет вернуться в дикую природу, так как потеряет способность охотиться.

Если хищница выживет, ее планируют отправить в Москву для дальнейшего лечения.

Полиция пока не нашла стрелявших в краснокнижную кошку людей.