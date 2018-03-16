Сидящий в колонии омич организовал канал нелегальной миграции

Омские пограничники задержали организатора канала незаконной миграции иностранцев на российско-казахстанской государственной границе. Житель Исилькульского района руководил им прямо из колонии-поселения.

- Находясь в колонии-поселении, он спланировал перемещение на территорию России группы граждан стран Центрально-Азиатского региона, въезд которым на территорию РФ не разрешен в установленном законом порядке, - сообщили "РГ" в Пограничном управлении ФСБ России по Омской области.

Однако четверо иностранцев были задержаны в Называевском районе при попытке перехода границы.

Как выяснилось, омич уже был судим за организацию нелегальной миграции и отбывал срок в колонии-поселении. Но находясь в исправительном учреждении, продолжал заниматься преступным бизнесом. Осужденный руководил пособниками и координировал их работу при помощи мобильного телефона.

За свои услуги он просил с иностранных граждан вознаграждение в 55 тысяч рублей.

- В целях легализации незаконных мигрантов осуществлялось проставление фиктивных дата-штампов в документах, дающих право на пересечение границы, - сообщают пограничники.

Среди них нелегальных мигрантов были лица, причастные к совершению преступлений на территории России. К примеру, один из них совершил разбой с причинением вреда здоровью средней тяжести на территории города Тюмени.

В настоящее время организатор канала миграции переехал из колонии-поселения в колонию строгого режима. По решению суда он приговорен к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Остальные члены организованной группы будут отбывать наказание в колонии общего режима.