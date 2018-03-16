В Кузбассе ликвидировали сбой в энергосистеме

На юге Кузбасса устранили сбой, произошедший в энергосистеме.

Как сообщили "РГ" в администрации Кемеровской области, оперативные действия диспетчеров и аварийных бригад позволили устранить проблему менее чем за полчаса. В итоге электроснабжение объектов жизнеобеспечения и соцсферы не было затронуто. И практически обошлось без серьезных перебоев с электричеством в жилом секторе, поскольку его сразу же запитали по резервной схеме энергоснабжения.

Напомним, сегодня в 10.26 по местному времени на подстанции 220 кВ "ЗСМК" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Сибири") отключились первая и вторая системы шин 110 Кв, после чего были обесточены двенадцать подстанций по 110 кВ.