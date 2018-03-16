Жители юга Кузбасса остались без электричества

Из-за аварии на Западно-Сибирской ТЭЦ металлургического комбината компании "Евраз" без энергоснабжения остались промышленные потребители и жилые дома.

Как сообщается Минэнерго РФ, 16 марта в 6:26 по московскому времени на подстанции 220 кВ ЗСМК отключились первая и вторая системы шин 110 кВ. В результате на Западно-Сибирской ТЭЦ вышли из строя котлоагрегаты К-7 и К-8, производительностью по 420 т/ч каждый. Рабочая мощность станции снизилась на 150 МВт, после чего казались обесточенными двенадцать подстанций по 110 кВ.

Без электроснабжения остались бытовые потребители (их численность уточняется), а также предприятия местной промышленности.

Причина ЧП - падение колонки изоляторов шинного разъединителя воздушной линии "ЗСМК - Опорная 3-1". Аварийно-восстановительные работы на объекте продолжаются.