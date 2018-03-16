В дома 11 тысяч жителей Дагестана вернули газ

Около 11 тысяч человек оставались без газоснабжения в дагестанском Кизляре из-за разрыва сварочного шва трубопровода.

На данный момент аварийно-восстановительные работы завершены, сообщает Минэнерго РФ.

- В городе Кизляр произошла утечка газа из стального распределительного газопровода высокого давления второй категории диаметром 400 миллиметров, - сообщила пресс-служба ведомства.

Это случилось из-за разрыва сварочного шва. Было прекращено газоснабжение 11 тысяч абонентов.

Сейчас газоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.