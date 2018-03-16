Атомные подлодки Северного флота дошли до США

На Северном флоте впервые рассказали об операции, испортившей немало нервов командованию ВМС США. В 2013 году атомные субмарины Северного флота незамеченными пришли в район Мексиканского залива и расположились на дистанции ракетного удара у одной из основных баз американских подлодок.

- Нашим подводным лодкам была поставлена задача занять позиции в районе военно-морских баз Соединенных Штатов Америки. Задача была выполнена с честью. Лодки оставались незамеченными, пока сами не обозначили себя в данных районах, а затем скрытно вернулись на базу, - рассказал телеканалу "Звезда" командир дивизии атомоходов капитан первого ранга Сергей Старшинов.

В походе участвовали подлодки проекта 971 "Щука-Б". Названия кораблей, понятное дело, не сообщаются, но комдив рассказывал об операции на пирсе среди двух представителей это серии, прозванной также "кошачьей" из-за названий субмарин. Подлодки "Пантера" и "Тигр" - одни из самых новых, они были переданы флоту в 1990-93 годах. "Пантера" в 2006-2008 году прошла капитальный ремонт с модернизацией - в частности торпедные аппараты корабля приспособили для запуска крылатых ракет "Калибр-ПЛ". В "Тигр" изначально закладывалась повышенная скрытность.

Впрочем, незаметность - отличительное свойство любого представителя серии. В 1996 году "Щука-Б" прошла в Средиземное море. ВМС США засекли ее при прохождении Гибралтара и попытались преследовать, но субмарина оторвалась от слежки и сама незамеченной наблюдала за американскими субмаринами - в том числе ударной, типа Los Angeles.

В том же году субмарина под командованием капитана первого ранга Алексея Буриличева в отдаленном районе Атлантики выследила американский стратегический атомоход и, не обнаруживая себя, проследила за его выходом в район боевого патрулирования. После этого похода Буриличев стал Героем России.

Забавный случай произошел во время противолодочных маневров НАТО у берегов Великобритании. После того, как учения по поиску субмарин были благополучно завершены, посреди ордера британских кораблей всплыла незамеченная никем подлодка и запросила помощи - у матроса случился приступ аппендицита, понадобилась срочная операция в госпитале. Матроса спасли, а в подлодке опознали всю ту же "Щуку-Б".

Справка "РГ"

На юго-востоке США в штате Джорджия находится американская военно-морская база Кингс-Бей - один из двух основных пунктов базирования атомных подводных лодок на атлантическом побережье. Здесь находится штаб 10-й группы подводных лодок и две эскадры стратегических атомоходов типа Ohio с баллистическими ракетами Trident II на борту. Из нейтральных вод до Кинг-бей - менее 50 миль. Для "Калибра" это минута полета…