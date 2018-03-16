Экипаж АПЛ "Северодвинск" отрепетировал ракетную атаку

Экипаж новейшей головной атомной подводной лодки "Северодвинск" проекта "Ясень" сегодня отработал экстренное всплытие на перископную глубину и проведение ракетной атаки.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

- На этом корабле используются сразу несколько типов ударного вооружения, здесь были испытаны крылатые ракеты "Калибр", - подчеркнул Вадим Серга. - Экипаж подводной лодки проводит обучение как в учебных центрах, так и непосредственно на корабле.

В преддверии дня моряка-подводника экипаж головной атомной подводной лодки "Северодвинск" провел учение по экстренному всплытию на перископную глубину и проведению ракетной атаки.

Сейчас "Северодвинск" находится в полной боевой готовности.

Справка "РГ"



К-560 "Северодвинск" - российская многоцелевая АПЛ с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Ее длина составляет 119 метров, ширина - 13,5 метра, высота - 9,4 метра, предельная глубина погружения - 600 метров, экипаж - 90 человек. В автономном походе может провести до 100 суток. Заложена 21 декабря 1993 года, С 3 по 18 июля 2014 года АПЛ совершила первый в навигации 2014 года выход в море.