Манчини: Кокорин не должен ехать в сборную России

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини после вылета своей команды из Лиги Европы рассказал о характере травмы нападающего Александра Кокорина и сроках его восстановления.

Напомним, что форвард получил серьезное повреждение уже в самом начале игры с РБ "Лейпциг" и на пятой минуте покинул поле. При этом в понедельник Кокорина вызвали в национальную сборную России, и он должен прибыть в ее распоряжение 18 марта - команда начинает подготовку к контрольным матчам против Бразилии и Франции в подмосковном Новогорске именно в этот день. Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, отвечая журналистам на вопрос о состоянии здоровья футболиста, усомнился в том, что тот сможет помочь сборной.

- Точный диагноз мы сможем установить в течение 48 часов. Считаю, что он не должен ехать в сборную, да он и не поедет, поскольку даже если у него растяжение связок, то минимум неделю он пропустит, ему нужна как минимум неделя на восстановление, - приводит слова Манчини официальный сайт "Зенита".

Впрочем, надо заметить, что в данной ситуации это лишь личное мнение Манчини. И решать, будет ли Кокорин играть за сборную, должен не итальянец. Во-первых, нужно дождаться официального диагноза. Во-вторых, в случае пограничной ситуации, когда игрок может успеть восстановиться, его, скорее всего, вызовут в сборную для еще одного обследования, уже медицинским штабом национальной команды. И уже он даст окончательное заключение.

К слову, недельный срок восстановления, озвученный Манчини, не выглядит препятствием для Кокорина. По крайней мере к матчу против Франции, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге, игрок вполне может быть в строю. Да и до 23 марта, когда состоится матч против Бразилии в Москве, как раз остается неделя.