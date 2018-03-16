Стратегическая авиация России провела маневры в трех военных округах

Стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, а также самолеты-заправщики Ил-78 приняли участие в масштабных летно-тактических учениях ВКС России.

Военные маневры проходили на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе тренировочных полетов пилоты отработали перебазирование на оперативные аэродромы, применение ракетного и бомбового вооружения по наземным целям, а также дозаправку в воздухе.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что проведенные учения носят плановый характер. В ходе тренировок также отрабатываются и вопросы взаимодействия дальней авиации с другими видами и родами Вооруженных сил РФ, а также задачи истребительного прикрытия.

В военном ведомстве также акцентировали внимание, что учения прошли в сложных погодных условиях. Однако низкая облачность, плохая видимость и сильные снегопады не помешали пилотам стратегических ракетоносцев успешно выполнить все задачи.

- Мы должны уметь работать со всех аэродромов, в любом регионе, при любых метеорологических условиях и при любой температуре воздуха и погоде, - сказал Сергей Кобылаш.

Отметим, что стратегические самолеты дальней авиации входят состав ядерной триады России, поскольку могут нести не только многотонный запас авиабомб, но и крылатые ракеты, а также ядерное оружие. Ракетоносцы ВКС России активно применялись для уничтожения объектов, бронетехники и живой силы международных террористов в Сирии.