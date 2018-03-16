Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.03.2018,  
00:36
Текст: Николай Грищенко

Стратегическая авиация России провела маневры в трех военных округах

Стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, а также самолеты-заправщики Ил-78 приняли участие в масштабных летно-тактических учениях ВКС России.

Военные маневры проходили на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Фото: Вадим Жернов/ РИА Новости
Американский Eхcalibur сравнили с российским "Краснополем"

В ходе тренировочных полетов пилоты отработали перебазирование на оперативные аэродромы, применение ракетного и бомбового вооружения по наземным целям, а также дозаправку в воздухе.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что проведенные учения носят плановый характер. В ходе тренировок также отрабатываются и вопросы взаимодействия дальней авиации с другими видами и родами Вооруженных сил РФ, а также задачи истребительного прикрытия.

В военном ведомстве также акцентировали внимание, что учения прошли в сложных погодных условиях. Однако низкая облачность, плохая видимость и сильные снегопады не помешали пилотам стратегических ракетоносцев успешно выполнить все задачи.

- Мы должны уметь работать со всех аэродромов, в любом регионе, при любых метеорологических условиях и при любой температуре воздуха и погоде, - сказал Сергей Кобылаш.

Отметим, что стратегические самолеты дальней авиации входят состав ядерной триады России, поскольку могут нести не только многотонный запас авиабомб, но и крылатые ракеты, а также ядерное оружие. Ракетоносцы ВКС России активно применялись для уничтожения объектов, бронетехники и живой силы международных террористов в Сирии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
учения
Фото: Николай Шестаков/РИА Новости
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" подготовили к вселению экипажа 15.03.2018
Спезназовцы России и Беларуси впервые проведут высотное десантирование 14.03.2018
Войска на западе России подняты по тревоге 14.03.2018
ВКС России
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Ученые военного технополиса создадут суперкомпьютер 15.03.2018
В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой 14.03.2018
Минобороны получило первый модернизированный Ил-76МД-М 13.03.2018