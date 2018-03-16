В Карелии снегопад отрезал от большой земли 18 поселков

Восемнадцать населенных пунктов в трех районах Карелии отрезаны от большой земли из-за обрушившегося снегопада и метели. В Сегежском и Беломорском районах республики выпало до 70 сантиметров осадков. Было остановлено движение автотранспорта на дороге из Беломорска в Сумский Посад.

Из районных центров нельзя добраться в десять населенных пунктов в Беломорском районе, в том числе в такие большие села как Сумский Посад, Нюхча, поселок Валдай, в четыре поселения в Сегежском районе и три - в Муезерском районе.

На экстренном совещании, которое состоялось в МЧС Карелии, власти региона потребовали от муниципальных чиновников обеспечить проезд к населенным пунктам до 12 часов сегодняшнего дня. В Беломорском районе объявили режим ЧС в связи со сложными климатическими условиями, в Сегежском и Муезерском - режим повышенной готовности. Чиновники решили обратиться к Минобороны РФ. С помощью военной тяжелой техники можно быстрее справиться с заносами.