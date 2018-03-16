Журнал "Родина" представил мартовский номер

Исторический научно-популярный журнал "Родина" провел в Президентской библиотеке имени Ельцина презентацию мартовского номера в ставшем уже традиционным жанре видеоконференции с российскими регионами. На этот раз его участниками стали авторы издания, журналисты "Российской газеты", сотрудники и читатели библиотек из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Рязани, Ставрополя, Уфы, Челябинска, а также коворкинг-центра "Точка кипения" из Хабаровска.

В Северной столице к участникам конференции присоединились ученики физико-математического лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга.

Как выяснилось, публикации "Родины" создают в регионах большой резонанс. Например, библиотекари Ставрополя рассказали, что журнальные материалы даже входят в методические пособия, которые они специально готовят для учащихся.

Участников презентации особенно заинтересовала одна из основных тем номера, особенно актуальная в свете предстоящей высылки российских дипломатов из Великобритании. Речь идет о материалах "Интервенция" и "Хлеб-соль для Антанты", посвященных 100-летию иностранной военной интервенции в России и дополненных архивными фотографиями из фондов РГАКФД. В объектив хроникеров попали войска Великобритании, США, Италии, Франции и Японии.

- Долгое время России отказывали в праве считаться европейской державой. А если и признавали его, то нехотя. Это проходит через весь XVIII, XIX и XX век, - отметил ведущий научный сотрудники ИВИ РАН, доктор философских наук, заместитель шеф-редактора журнала "Родина" Семен Экштут. - Один из самых видных дипломатов времен Екатерины Второй светлейший князь Александр Андреевич Безбородко в старости сказал молодым коллегам: "При нас ни одна пушка в Европе не могла выстрелить, а что будет при вас - посмотрим". Возможно, Безбородко несколько преувеличивал влияние русской дипломатии на европейские дела, но Европа все время пыталась ограничить движение России как на запад, так и на восток, при этом не оставляя попыток вмешаться в наши дела. Наиболее активно это проявилось во время Гражданской войны, когда европейские страны, не считаясь с нормами международного права, вторглись в Россию.

По словам Семена Экштута, нынешнюю политическую ситуацию можно охарактеризовать как "дипломатический казус", на который последует адекватный ответ. Удивляет несколько моментов: обвиняющая сторона не представила доказательств, тем самым нарушив краеугольный принцип европейской юриспруденции - презумпцию невиновности. Обвиняемый не обязан доказывать, что ни в чем не виноват, в противном случае неизбежно возвращение в Средневековье. Бремя доказательства лежит на стороне обвинения.

- Безусловно, и интервенция, и сегодняшнее поведение британцев - звенья одной цепи. Им свойственно чувство превосходства англосаксов над нами, варварами, - заметил историк. - Здесь можно вспомнить и о том, как английским золотом была оплачена активность убийц Павла Первого, а началось все с того, что Павел отправил казаков в Индийский поход. Но больше того, он намеревался через Сибирь перебросить по зимнему пути пушки, вооружить купеческие суда, плывущие в русскую Америку, превратить их в крейсеры и нанести удар английской торговле. Я уже не говорю об убийстве Распутина и свержении Николая Второго, где также прослеживается английский след. Или история о том, как англичане не дали нам воспользоваться плодами Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, когда королева Виктория дала слово Александру Второму, что если Россия не займет Константинополь и не поставит там дальнобойную артиллерию, то английский флот никогда не войдет в Мраморное море. Александр поверил и был обманут. Вся история наших взаимоотношений - это история конфликтов, которые до конца не избыты.

Стоит отметить, что в истории интервенции еще много неисследованных страниц. Один из примеров - материал "Родины" о подводных кладбищах в одной из бухт близ острова Русский, куда иностранные войска сбрасывали тела убитых. Он так и называется: "Подводные кладбища острова Русский". Ведь интервенты высаживались не только в Мурманске и Архангельске, но и на Дальнем Востоке, творя настоящие зверства. Только недавно тайну бухты открыли водолазы. Участники видеомоста из Хабаровска даже попросили у редакции "уточнить координаты" кладбища.

Впрочем, взаимоотношения молодой республики с бывшими врагами и союзниками, ставшими врагами, - не единственная тема мартовского номера. Так, "Родина" публикует архивный документ - письмо некого В. Волкова о планах, ни много, ни мало, воскрешения Иосифа Сталина. Участники конференции отметили любопытные детали: автор, в частности, писал, что после оживления два-три дня Сталину будет необходим полный покой, а также ему придется временно воздержаться от курения. На вопрос из Нижнего Новгорода о том, как отнеслось руководство страны к такой идее, Семен Экштут ответил:

- Конечно, негативно. Не стоит забывать, что десталинизация началась сразу после смерти вождя. По воспоминаниям Светланы Аллилуевой, Василий Сталин был арестован почти сразу после смерти Сталина, и уже с апреля 1953 года началась оттепель. Константин Симонов, бывший тогда одним из руководителей Союза советских писателей, очень сильно поплатился за то, что в одной из своих публицистических статей написал, что главной писательской задачей является возвеличивание вождя.

Представитель Северо-Кавказского федерального университета из Ставрополя предложил интересную тему, которая тут же была взяла журналом "на карандаш": взгляд на Брестский мир, заключенный большевиками с Германией после распада Российской империи, со стороны Европы.

Тут же возник вопрос, поднятый нижегородскими участниками: а так ли необходим был сам Брестский мир на пороге победы над Германией? Однако, по словам Семена Экштута, другого выхода просто не было. Армии на момент заключения мира уже не существовало. Солдаты - в основном, крестьяне, думали, что вот-вот начнется ликвидация помещичьего землевладения, а потому боялись, что односельчане в их отсутствие поделят землю между собой, а их обделят. Потому большевикам и пришлось заключить Брестский мир, хотя он наносил сильнейший удар по национальной гордости.

Отдельная тема - большое интервью с Модестасом Паулаускасом, капитаном советской сборной, победившей американцев на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Естественно, сделано оно было после нашумевшего фильма "Движение вверх", ставшего лидером российского кинопроката.

Как отметили представители "Родины", несмотря на то, что литовский баскетболист предстает в картине потенциальным перебежчиком на Запад, Паулаускас по сию пору считает себя представителем русского мира, потому что самые светлые страницы в его биографии связаны с советским временем. В интервью подробно описывается, как все было на самом деле. Паулаускас рассказывает о том, что вовсе не был диссидентом и никогда не задумывался о побеге за границу, однако с пониманием отнесся к творческому замыслу авторов сценария, понимая, что такой поворот добавил истории драматизма.

Особый интерес для читателей может представлять статья о внуке прославленного полководца Александра Суворова светлейшем князе Александре Аркадьевиче. Ее написал постоянный автор журнала, ведущий рубрики "Реликвии "Родины" Виктор Файбисович, заведующий сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа. Недавно в музей поступил портрет неизвестного военного, и Файбисович доказал, что это внук генералиссимуса, который рано осиротел, учился в Европе, служил в Конной гвардии, был юнкером, оказался на периферии восстания декабристов через дружбу с князем Одоевским, корнетом Конной гвардии, и привлекался к следствию, но был оправдан, поскольку Николай Первый заявил, что не верит в то, что внук Суворова может быть предателем.

Откликаясь на просьбу из Хабаровска, редакторы "Родины" рассказали о предстоящем апрельском номере, приуроченном к 200-летию со дня рождения Александра Второго. В выпуске будет большой материал об императоре, посвященный всем реформам, их сути и основным документам. Фактически это будет нечто вроде шпаргалки, которая не только станет интересным чтением, но и принесет пользу студентам. Кроме того, в четвертом номере Семен Экштут опубликует свой очередной "живописный детектив", в котором предложит свою версию - что за женщина изображена на знаменитой картине Крамского "Неизвестная". Версия, естественно, связана с Александром Вторым.

Отвечая на вопрос студентов-историков из Ставрополя о том, насколько реально молодому ученому опубликовать свое исследование в журнале, Семен Экштут дал несколько практических рекомендаций и, в частности, обратил их внимание на рубрику "Ex Libris Родины", которая появилась в журнале еще в ноябре прошлого года. В этой рубрике даются обзоры мемуаров и архивных материалов (в том числе, ранее секретных), опубликованных в различных источниках - в "Вестнике Архива Президента РФ", в различных издательствах - как столичных (например, "Политическая энциклопедия", "Кучково поле" и т.п.), так и провинциальных.

Как отметил Экштут, одна из задач рубрики - дать как именитым, так и начинающим историкам дополнительный доступ к материалам, которые они могли бы использовать в качестве источника для своих дальнейших исследований и публикаций.

Также в рубрике "Дороги "Родины" апрельского номера появится материал по итогам автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", организованной "Российской газетой" и информационным агентством БНК из Республики Коми. Журналисты-путешественники проехали более шести тысяч километров по дорогам и бездорожью Русского Севера, знакомясь с жизнью российской глубинки, и привезли массу занимательных историй о музейных реликвиях, о легендах и мифах тех мест. Например, о Торасовейских идолах, которые давно не дают покоя ученым. На берегу залива Торасовей в Карском море геологи нашли две деревянные скульптуры. Примечательно даже не то, что ближайшая сосна растет примерно в 500 километрах от места находки, а то, что радиоуглеродный анализ показал: идолы сделаны… в будущем. Впрочем, таких удивительных историй и находок на севере - множество. Позвонок кита, расписанный библейскими сюжетами в Вологодском музее-заповеднике, храмы-корабли в Тотьме, выстроенные в стиле "тотемского барокко", хранящаяся в Сыктывкаре лыжа, которая древнее египетских пирамид, деревянные коми-календари в Усть-Усе, последний приют протопопа Аввакума в Пустозерске и многое другое. Утверждение о том, что уникальные артефакты хранятся только в столичных музеях, и постарается опровергнуть публикация в апрельском номере журнале "Родина".