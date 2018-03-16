На Кубани десантники высадились на новый военный полигон

На Кубани начались учения десантных войск России, во время которых спецназовцы высадились на новую площадку для приземления "Кухаривка", расположенную в 10 километрах от расположенного на берегу Азова города Ейска.

В учениях задействованы подразделения противовоздушной обороны 7-й гвардейской горной воздушно-десантной дивизии. Высадка на новый полигон проводилась с военно-транспортного самолета (с высоты 800 метров) и вертолета Ка-29 морской авиации МВФ России.

- После десантирования военнослужащие совершили марш в район выполнения учебно-боевых задач, где штурмом овладели военным аэродромом условного противника, - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. - Также была отработана задача по эвакуации раненых вертолетом. До применения основных сил в районы действий предварительно забрасывались разведывательные группы, которые в близлежащих районах нашли подходящую площадку для приземления, попутно выявив и уничтожив условный передовой отряд противника.