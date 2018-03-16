Под Астраханью из-за взрыва на судне погиб человек

В Астраханской области сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства взрыва на рыболовецком судне "БТ", в результате которого погиб один человек, а капитан был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба СК, инцидент произошел на территории рыболовецкой артели в селе Мултаново на берегу реки Чурка. При проведении сварочных работ на судне произошел взрыв топливного бака. От полученных ранений 59-летний сварщик скончался на месте, капитан судна доставлен в больницу, а механик получил ушиб ноги.

"Предварительная причина инцидента - попадание искры в топливный бак, который находился в открытом состоянии", - назвали причину в правоохранительном ведомстве.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.