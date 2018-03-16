В Севастополе суд обязал оплатить лекарства онкобольной

Севастопольский городской суд обязал онкологический диспансер оплатить стоимость жизненно необходимых препаратов пациентке. Она покупала лекарство за свой счет, так как врач отказался выписывать рецепт.

В онкодиспансере пациентке прописали противоопухолевый препарат "Фарестон", однако рецепт на него не дали, сославшись на отсутствие лекарства в социальной аптеке. Так продолжалось четыре месяца, в течение которых онкобольная была вынуждена покупать дорогостоящее средство за свой счет, потратив 9,5 тысячи рублей. Аптечные чеки она отнесла в прокуратуру, которая и подала иск в суд против департамента здравоохранения Севастополя и ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного".

- Ответчики не отрицали, что стоимость лекарств должна быть возвращена инвалиду, однако спорили между собой об ответственности, - сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Суд первой инстанции решил, что компенсацию должен выплатить департамент здравоохранения, так как он отвечает за обеспечение льготников бесплатными препаратами и контролирует их наличие в аптеках. Но Севастопольский городской суд отменил это решение и определил взыскать 9,5 тысячи рублей с онкодиспансера, так как больная не получила лекарство по вине врача, отказавшегося дать рецепт.

- Согласно регламенту, даже в отсутствие льготного лекарства врач должен выписать рецепт, - отметила пресс-секретарь Севастопольского городского суда София Яковенко. - Затем сотрудники аптеки его регистрируют и обязуются предоставить препарат в течение 10 дней. Если сделать это невозможно, фармацевтическая компания обращается в департамент здравоохранения, который принимает дальнейшие меры. Только тогда департамент понесет ответственность за то, что препарат не был предоставлен.