Новости

В Ленобласти рабочего из Армении задержали за расчленение брата 13:47
Песков рассказал об ответе на американские санкции 13:43
Опубликован рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира 13:39
В Сочи отчим убитой девочки проведет под арестом два месяца 13:35
Видео: Взорвется ли тротиловая шашка в ведре с жидким азотом 13:33
Вышел эффектный трейлер самого ожидаемого сайфая года 13:30
В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки 23 марта 13:27
Опрос: Большинство украинцев не хочет в НАТО 13:26
В Казани часть здания завода обрушилась на автомобили 13:25
Собянин открыл на Варшавском шоссе новую эстакаду 13:20
Китайский беспилотный танк впервые попал на видео 13:18
В Севастополе суд обязал оплатить лекарства онкобольной 13:17
В ООН сорвано российское выступление о нарушении прав крымчан Украиной 13:11
Какие студенты смогут получать стипендию правительства 13:10
Видео: Белорусам предложили выспаться за деньги 13:10
Самолеты EgyptAir начнут летать из Каира в Москву с 12 апреля 13:06
Сергей Лавров подтвердил планы по высылке британских дипломатов 13:05
Официально: 25-й фильм про Джеймса Бонда снимет режиссер "На игле" 13:03
В Подмосковье шесть человек погибли дома из-за вентиляции 13:00
В ЛНР предотвратили теракт на электроподстанции 12:52
Савченко готова отдать Порошенко звезду героя Украины 12:50
Рябков: Россия расширит "черный список" в ответ на новые санкции США 12:40
Россия сократила вложения в гособлигации США на 5 млрд долларов 12:39
Посол США в Боснии испугалась российских байкеров на Балканах 12:32
В Москве обнаружили львенка в кальянной 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
16.03.2018 13:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе суд обязал оплатить лекарства онкобольной

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Севастопольский городской суд обязал онкологический диспансер оплатить стоимость жизненно необходимых препаратов пациентке. Она покупала лекарство за свой счет, так как врач отказался выписывать рецепт.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе пообещали решить проблемы с выдачей льготных лекарств

В онкодиспансере пациентке прописали противоопухолевый препарат "Фарестон", однако рецепт на него не дали, сославшись на отсутствие лекарства в социальной аптеке. Так продолжалось четыре месяца, в течение которых онкобольная была вынуждена покупать дорогостоящее средство за свой счет, потратив 9,5 тысячи рублей. Аптечные чеки она отнесла в прокуратуру, которая и подала иск в суд против департамента здравоохранения Севастополя и ГБУЗС "Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного".

- Ответчики не отрицали, что стоимость лекарств должна быть возвращена инвалиду, однако спорили между собой об ответственности, - сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Суд первой инстанции решил, что компенсацию должен выплатить департамент здравоохранения, так как он отвечает за обеспечение льготников бесплатными препаратами и контролирует их наличие в аптеках. Но Севастопольский городской суд отменил это решение и определил взыскать 9,5 тысячи рублей с онкодиспансера, так как больная не получила лекарство по вине врача, отказавшегося дать рецепт.

В Севастополе санкции помешали запустить ускоритель в онкодиспансере

- Согласно регламенту, даже в отсутствие льготного лекарства врач должен выписать рецепт, - отметила пресс-секретарь Севастопольского городского суда София Яковенко. - Затем сотрудники аптеки его регистрируют и обязуются предоставить препарат в течение 10 дней. Если сделать это невозможно, фармацевтическая компания обращается в департамент здравоохранения, который принимает дальнейшие меры. Только тогда департамент понесет ответственность за то, что препарат не был предоставлен.

Главное сегодня

Минобороны РФ начало трансляцию работы гуманитарных коридоров в Сирии
Правительство предложило продлить "надзорные каникулы" до 2022 года
В ЛНР предотвратили теракт на электроподстанции
Клишас рассказал о совершенствовании антикоррупционного законодательства
Экс-глава ГРУ: Разведка никогда не занималась "гнусными глупостями"