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16.03.2018 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге пациент попытался задушить фельдшера "скорой"

Текст: Татьяна Воробьева

Полиция Екатеринбурга расследует очередной случай нападения на сотрудницу скорой помощи. Инцидент, как сообщили сегодня в отделении по связям со СМИ городского управления МВД, произошел утром 15 марта.

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"Молодая женщина-медик в составе бригады прибыла на улицу Сулимова после сообщения о том, что на земле без сознания лежит пьяный мужчина. Врачи решили доставить его в токсикологический центр", - рассказали в полиции.

По дороге пациент пришел в себя и набросился на фельдшера: несколько раз ударил ее в лицо, принялся душить. Коллеги девушки оттащили от нее буйного мужчину и сообщили о случившемся в органы. Наряд ППС задержал дебошира -50-летнего местного жителя.

В отношении него составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ - "Мелкое хулиганство". Медик "скорой" написала заявление, сегодня полиция возбудила в отношении любителя выпить и подраться уголовное дело сразу по двум по статьям УК РФ: 116 ("Побои") и 119 ("Угроза убийством").

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