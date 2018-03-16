В Челябинске обрушилась стена жилого дома

В Челябинске рухнула часть кладки жилого многоквартирного дома. К счастью, никто из жильцов не пострадал, сообщили в областной прокуратуре.

- Сегодня по Копейскому шоссе, 8 "А" в Челябинске произошло обрушение конструкции многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, - пояснила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Из 16 квартир в нем остаются не расселенными четыре. В ходе происшествия никто из граждан не пострадал.

В связи с ЧП прокуратуре Челябинска поручено провести проверку исполнения требований законодательства о переселении граждан из аварийного жилого фонда. При наличии оснований к виновным будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отметила Мамаева.