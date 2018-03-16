Самолеты ВКС РФ семь раз за неделю поднимались на перехват разведчиков

За неделю летчики РФ семь раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у российских границ. Об этом сообщает газета "Красная звезда", официальный печатный орган Минобороны.

За указанный период воздушную разведку вдоль границ РФ вели 22 зарубежных летательных аппарата.

Также отмечается, что российские специалисты провели в Латвии инспекцию в соответствии с Венским документом 2011 года. Вместе с тем на территории РФ иностранные инспекторы подобной деятельностью не занимались.