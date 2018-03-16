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16.03.2018 20:20
Рубрика: Спорт

Сергей Еременко отказался выступать за Финляндию ради сборной России

Футболист московского "Спартака" Сергей Еременко отказался выступать за сборную Финляндии ради возможности получить вызов в российскую национальную команду, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

19-летний полузащитник "красно-белых" имеет гражданства обеих стран.

В "народную команду" он перешел в этом году на правах годичной аренды из юрмальского "Спартака".

Пока он не провел ни одного матча в составе российского клуба.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Заявка Еременко о смене футбольного гражданства уже подана в Международную федерацию футбола.

В активе Сергея есть несколько игр за юношеские сборные Финляндии разных возрастов.

Отметим, что тренерский штаб молодежной сборной России сейчас не рассматривает кандидатуру Еременко.

"На сегодняшний день кандидатуру Еременко мы не рассматриваем, хотя знаем об этом игроке. Думаю, что ему нужно получать игровую практику в своем клубе, а потом будем смотреть. Как и любому молодому игроку, ему важно играть желательно на взрослом уровне", - приводит ТАСС слова старшего тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова.

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