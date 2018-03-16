Сервис "Яндекс.Такси" заработал в Латвии

Когда мои коллеги в Латвии увидели на парковке желтый автомобиль российской компании "Яндекс.Такси", они, с долей оправданной иронии, съязвили: "война - войной, а такси по расписанию!".

В любом случае, надо признаться, что именно эта прибалтийская соседка РФ стала первой страной Евросоюза, где свою работу начала российская компания. На новом для себя рынке агрегатор будет конкурировать в основном с эстонским сервисом Taxify, утверждает информационный портал Baltnews.ee.

"Мы давно задумывались о выходе в страны Балтии. Больше всего предложений о сотрудничестве поступало из Риги, так что выбор был очевиден", - поделился с журналистами представитель компании по международному развитию Мушег Саакян.

По его словам, в латвийской столице будет действовать единый тариф: подача машины обойдется клиенту не более 50 российских рублей, далее - не более 25 рублей за километр. Скажем, доехать от гостиницы из центра до международного аэропорта Риги обойдется пассажиру почти в 500 российских рублей. Естественно, что расчет будет производиться в европейской валюте.

Оплатить поездку можно либо наличными, либо банковской картой в приложении. "Яндекс" постарался в интересах бизнеса быть предельно щепетильным во всем. Он, в частности, обновил даже карту латвийской столицы, чтобы водители могли построить оптимальный маршрут с учетом пробок, которые "в узких улочках Риги" встречаются все чаще.

"Яндекс.Такси", пояснили в его офисе, традиционно зарабатывает на комиссии, которую взимает с водителя в размере 12-19%. Однако на европейской "премьере" решено от нее временно отказаться. К моменту запуска проекта, сообщают СМИ, к сервису подключены более 200 машин из десяти таксопарков-партнеров, и это еще не предел, убеждены в компании.

Стоит напомнить, что в феврале текущего года была закрыта сделка между "Яндексом" и Uber по слиянию бизнесов в России и соседних странах. До выхода в Латвию объединенная компания работала в более чем 300 городах восьми стран: кроме России желтое такси можно было заказать в Беларуси, Казахстане Армении, Молдавии, Грузии, Азербайджане и Киргизии.