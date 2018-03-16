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У фильма "Приключения Электроника" появится ремейк с рейтингом 18+

Новость 16.03.2018, 17:55 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Одной из самых любимых советских картин, замечательным "Приключениям Электроника", похоже, не дадут остаться в покое. Как зловеще сообщает "Интерфакс", студия Александра Роднянского с подходящим к ситуации названием "Нон-стоп Продакшн" снимет "фильм-вариацию" "Приключений" - с рейтингом 18+.

Известно: продюсер Роднянский и небезызвестный режиссер Жора Крыжовников заявили на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства Фонда кино картину с рабочим названием "Ошибка 102".

"Главный герой - робот, но это не фантастика, время действия - буквально завтра. Его главная сила - он настраивается под желания хозяйки или хозяина. Это такой "идеальный мужчинка", - игриво озвучил Жора.

Конкретизировав и жанр произведения: "экспериментальный ромком".

Фото: kinopoisk.ru
У ремейка "Лица со шрамом" снова появился режиссер

По словам кинематографиста, "про рейтинг, может, немного шутка, но главное - взаимоотношения героев".

Предположено, что в "Ошибке" могут появиться Риналь Мухамедов (пришелец Харитон из "Притяжения") и Владимир Машков.

"Приключения Электроника" - трехсерийный музыкальный телефильм 1979 года, поставленный Константином Бромбергом на Одесской киностудии по мотивам повестей Евгения Велтистова "Электроник - мальчик из чемодана" (1964) и "Рэсси - неуловимый друг" (1971).

Чудесную музыку к фильму написал Евгений Крылатов.

В 2010 году Бромберг объявил, что у картины будет вторая часть - с сыгравшими Электроника и Сыроежкина братьями Торсуевыми. Обещался сериал на тринадцать эпизодов. Так и оставшийся в проекте. 

В том же году на канале СТС вышел российский молодежный сериал "Нанолюбовь", считающийся неофициальным ремейком "Электроника". По поводу чего Бромберг выражал недовольство. 

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