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Умер режиссер фильмов "Зеленый фургон" и "Трест, который лопнул"

Новость 16.03.2018, 15:35 | Текст: Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС

Советский режиссер, сценарист и актер Александр Ильич Павловский скончался сегодня утром на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Причиной называется внезапный инфаркт.

Павловский родился в 1947 году в Одессе. В 1965-м окончил Одесскую специальную музыкальную школу по классу фортепиано, в 1971-м - режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Михаила Ромма.

С 1972 года - штатный кинорежиссер Одесской киностудии. С 2000-го жил и работал в Москве.

Как режиссер и сценарист дебютировал в 1971 году лентой "Счастливый Кукушкин", открыв для зрителя Ларису Удовиченко и Владимира Меньшова, впервые сняв их в этом фильме.

Из наиболее известных картин Павловского - "Трест, который лопнул", "Зеленый фургон", "Светлая личность", "Ребенок к ноябрю".

В нулевые работал преимущественно над телепроектами: "Адвокат", "В ритме танго",  "Петля", "Земский доктор". В 2012 году снял сериал "Людмила" - о Людмиле Зыкиной.

Как актер появлялся на экране в фильмах "Сотвори бой", "Берем всё на себя", "Трест, который лопнул" (племянник мэра), "Астенический синдром", "И черт с нами".

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