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16.03.2018,  
17:45
Текст: Руслан Мельников

Видео: Сирийские войска применили "Змея Горыныча" в Восточной Гуте

В интернете появилось новое видео использования сирийской армией в Восточной Гуте реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит", известной также как "Змей Горыныч".

На видео показано выдвижение техники на позиции, запуск ракет с взрывным шнуром, мощный взрыв и захваченные позиции боевиков.

В пояснении к видео говорится, что УР-77 была использована, чтобы уничтожить укрепленные позиции и туннели боевиков недалеко от Ар-Рейхана. Правительственным войскам удалось захватить стратегически важные объекты в этом населенном пункте и на его окраинах, в том числе мечеть.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Также сообщается, что здесь были основательно подготовлены оборонительные укрепления и тоннели. Вероятно, именно поэтому в ход был пущен "Змей Горыныч".

Созданный на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" УР-77 может проделывать широкие проходы в противотанковых минных полях за счет мощной взрывной волны. Заряды размещаются в длинном шнуре, который вытягивает за собой ракета, запускаемая установкой на минное поле. Однако в Сирии "Змея Горыныча" успешно применяют для разрушения укреплений террористов.

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