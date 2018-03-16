Видео: Сирийские войска применили "Змея Горыныча" в Восточной Гуте

На видео показано выдвижение техники на позиции, запуск ракет с взрывным шнуром, мощный взрыв и захваченные позиции боевиков.
В пояснении к видео говорится, что УР-77 была использована, чтобы уничтожить укрепленные позиции и туннели боевиков недалеко от Ар-Рейхана. Правительственным войскам удалось захватить стратегически важные объекты в этом населенном пункте и на его окраинах, в том числе мечеть.
Также сообщается, что здесь были основательно подготовлены оборонительные укрепления и тоннели. Вероятно, именно поэтому в ход был пущен "Змей Горыныч".
Созданный на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" УР-77 может проделывать широкие проходы в противотанковых минных полях за счет мощной взрывной волны. Заряды размещаются в длинном шнуре, который вытягивает за собой ракета, запускаемая установкой на минное поле. Однако в Сирии "Змея Горыныча" успешно применяют для разрушения укреплений террористов.