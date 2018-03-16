Видео: Взорвется ли тротиловая шашка в ведре с жидким азотом

Известный канал Wargonzo, имеющий более 50 тысяч подписчиков, представил новый видеоролик. Авторы попытались узнать, взорвется ли тротиловая шашка в жидком азоте при температуре ниже 200 градусов по Цельсию.

В металлическое ведро поместили тротиловую шашку весом 400 граммов, присоединили к ней бикфордов шнур в 60 сантиметров длиной. Потом все это взрывное устройство залили жидким азотом. И подожгли. Скорость сгорания шнура - приблизительно один сантиметр в секунду.

Взрыв произошел не моментально. Но потом так рвануло, что от ведра остались лишь небольшие сплавленные кусочки металла. Их разметало вокруг. Как считают авторы идеи, жидкий азот только усилил взрыв.

Представители канала рекомендовали никому не повторять этот опасный эксперимент, не имея военной саперской подготовки. Они работают исключительно в тесном контакте со специалистами, которые их тщательно консультируют и обеспечивают безопасность.