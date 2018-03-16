Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.03.2018,  
13:33
Текст: Светлана Цыганкова

Видео: Взорвется ли тротиловая шашка в ведре с жидким азотом

Известный канал Wargonzo, имеющий более 50 тысяч подписчиков, представил новый видеоролик. Авторы попытались узнать, взорвется ли тротиловая шашка в жидком азоте при температуре ниже 200 градусов по Цельсию.

В металлическое ведро поместили тротиловую шашку весом 400 граммов, присоединили к ней бикфордов шнур в 60 сантиметров длиной. Потом все это взрывное устройство залили жидким азотом. И подожгли. Скорость сгорания шнура - приблизительно один сантиметр в секунду.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Видео: Противостояние бронестекла и гранатомета РПГ-7

Взрыв произошел не моментально. Но потом так рвануло, что от ведра остались лишь небольшие сплавленные кусочки металла. Их разметало вокруг. Как считают авторы идеи, жидкий азот только усилил взрыв.

Представители канала рекомендовали никому не повторять этот опасный эксперимент, не имея военной саперской подготовки. Они работают исключительно в тесном контакте со специалистами, которые их тщательно консультируют и обеспечивают безопасность.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Алескей Куденко/РИА Новости
Атомные подлодки Северного флота дошли до США 11:01
В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой 14.03.2018
Подготовка ракеты "Сармат" к новым испытаниям попала на видео 13.03.2018
саперы
Фото: Виктор Васенин/РГ
Конструктору ракетных систем Герберту Ефремову исполнилось 85 лет 15.03.2018
Российская армия получит новую систему минирования 06.03.2018
Взрыв военного городка на Чукотке показали на видео 04.01.2018